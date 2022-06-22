Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince 350 Evler Mahallesi'nde bulunan Gökkuşağı Sokak'ta bir süre önce başlanılan içme suyu altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Sık sık arızalara neden olan ve bu sebeple su kesintilerinin yaşandığı caddenin eski içme suyu hatlarını tamamen yenileyen belediye ekipleri ayrıca bölgede ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturdu. Yapılan çalışmalarla sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulan Gökkuşağı Sokak'ta daha önce parke taşla kaplı olan yolun sıcak asfalt konforu ile buluşması için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sona erdi.

Sıcak asfalt konforu ile buluşturulan sokak çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.