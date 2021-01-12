Başkan Arı'dan “Kar gel artık bitsin bu hasret” paylaşımı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tüm Türkiye'de yaşanan kuraklık sonrasında Nevşehir Belediyesi olarak kışa hazır oldukları mesajını verdiği sosyal medya paylaşımında kar yağışını atıfta bulunarak, “Yolunu gözlüyoruz gel artık bitsin bu hasret” sözlerini paylaştı. Belediye Başkanı Arı, “ 7 kamyon, 9 kanal kazıyıcı, 3 lastikli yükleyici, 2 greyder, 11 pick-up, 140 personel ile yolunu gözlüyoruz. Kar gel artık bitsin bu hasret” sözlerini paylaştı. Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.