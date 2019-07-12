Çocuklar ve gençler halk oyunları öğreniyor

Farklı yaş gruplarında düzenlenen kurslara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Eğitim Merkezi bünyesinde Halk Oyunları Kursu açıldı. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen kurslara katılmak isteyenler Kapalı Pazar Yeri içerisinde bulunan Müzik Eğitim Merkezine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Halk Oyunları Antrenörü Mehmet İzci tarafından verilecek eğitimlerde kursiyerler Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını öğrenerek düzenlenecek programlarda gösteri yapacaklar.

Katılımcılar arasından Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğuna girmeyi başaran kursiyerler, Nevşehir'i bölge ve Türkiye Şampiyonalarında temsil edebilmek için çeşitli yarışmalara da katılacak.