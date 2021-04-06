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Gülşehir Belediyesi'nde TİS sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Gülşehir Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.


Gülşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Gülşehir Belediyesi Başkanı Av. Fatih Çiftci, sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı.


İmza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin bir yılı kapsadığını belirterek şu şekilde devam etti, “İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmemiz ile üyelerimizin almış oldukları mevcut ücretlerin üzerine yüzde 20 oranında zam yapılmıştır. Yapılan toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta belediye başkanımız Sayın Av. Fatih Çiftci'ye ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin Gülşehir Belediyesi'nde çalışan üyelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.


Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci de imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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