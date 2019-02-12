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MHP Göreme Belediye Başkan adayı Eren, Karaaslan'ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı ziyaret etti.


MHP Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. MHP Belediye Başkan adayı Ömer Eren beldede yaptıkları seçim çalışmaları ile ilgili olarak Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'a bilgiler verirken 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Göreme beldesinde seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyledi.


Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'da ziyaretlerinden dolayı MHP Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren'e teşekkür ederken seçim çalışmalarında da başarılar diledi.

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