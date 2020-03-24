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Nevşehir'de açık ekmek satışı yasaklandı

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart Perşembe gününden itibaren açık ekmek satışı yasaklandı.

Nevşehir'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart Perşembe gününden itibaren açık ekmek satışı yasaklandı.


Nevşehir'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı başkanlığında ekmek hijyeni tedbirleri komisyonu tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir'de ekmekler poşetli olarak satılacak. Ekmek hijyeni tedbirleri komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “26 Mart Perşembe gününden itibaren ekmek satışı yapan bakkal, büfe, bayi, market ve zincir marketlerde ekmeklerin açık olarak bulundurulması yasaklandı. Ekmekler poşetli olarak işletme tarafından dolaba dizilmek ve el ile teması kesilmek zorundadır. Uygulamaya uymayan işletmelere cezai sorumluluk altında olacaktır. Cezalar işletmelere kesilecektir” ifadelerine yer verildi.

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