Nevşehir'de Turizm Haftası kutlamaları başladı

Nevşehir’de Turizm Haftası kutlama etkinlikleri Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Nevşehir'de Turizm Haftası kutlama etkinlikleri Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kutlama etkinlikleri Nevşehir'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önünde düzenlenen program İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici'nin yanı sıra, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, daire müdürleri ve turizmciler katıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Nevşehir'de düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri 16 Nisan Salı günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde “Turizmin geleceği, sınırlar nereye kadar” konulu panel ile devam edeceği öğrenildi.