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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın “Barış Pınarı” harekatı mesajı

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan “Barış Pınarı” hareketine destek mesajı verdi.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı mesajında, “Ülkemizin varlığı ve birliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen ve asla herhangi bir etniği hedef almayıp bilakis oradaki Kürt, Türkmen, Arap masumların güvenliğini de sağlamayı amaçlayan Barış Pınarı harekatının başarısı için milletçe dua ediyoruz. Aleyhindeki tüm tezvirata rağmen haklılığı tartışılmaz bu mücadelede Allah milletimizi muvaffak, ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.

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