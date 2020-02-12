“Suit” iddialı oyuncu kadrosuyla Nevşehir'de sahnelenecek

Bir dizi komik olayın ustaca bir kurguyla sahneye taşındığı “Suit” isimli tiyatro oyunu, iddialı oyuncu kadrosuyla, Nevşehir'de sahnelenecek.

Nevşehir Belediyesi Tiyatro Geceleri çerçevesinde “Suit- Düğün Dündü, Bugün Bugün” adlı 2 perdelik komedi oyunu, Cumartesi akşamı saat 19.30'da, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Robin Hawdon'un yazdığı, Eyüp Emre Uçaray'ın yönettiği “Suit- Düğün Dündü, Bugün Bugün” adlı oyunu, Melis İşiten, Kerem Poyraz Kayaalp, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Canan Atalay sahneleyecek.

Aziz Caner İnan'ın yardımcı yönetmenliğini üstlendiği, dekor tasarımını Tolga Güleryüz, dekor uygulamayı Murat Yılmaz'ın yaptığı oyunda, kostümü Gülcan İnce, yapım Jest Tiyatro, reji asistanı Meltem Coşkun sağlıyor.

Nevşehirli izleyiciler ile buluşacak tiyatro gösterisi; bir otelin suit odası, yeni bir hayata adım atmak üzere olan ve evlilik törenine hazırlanan genç bir çift, hazırlıkları takip eden yakın dostları ve hayatlarına bir anda giren beklenmedik misafirler ile gelişen olayları konu alacak.

15 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek oyun için bilet satışları başladı.

Yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL'den satışa sunulan biletler Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Kentli Servisi'nden 08.00-17.00 saatleri arasında temin edilebilecek.

12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için tekerlekli sandalye alınacak.