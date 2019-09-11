Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2.
Tur maçında Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda attı.
Stat: Gazi
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Mehmet Gökhan Ceylan, Ferhat Çalar
Nevlehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Emre Fırtına (İlker dk. 72), Muhammed Emin Balcılar (Ergün dk. 64), Onur Ural, Muhammet Aran, Savaş Yılmaz, Yasin Dülger, Tugay Yıldırım (Ozan dk. 58)
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Semih Üstün, Buğrahan Baran (Deniz dk. 73), Hamit Bayraktar, Cihad Ateş Taşkın, Vedat Saygı, Tevfik Şanver, Yasin Çakaloğlu, Onur Kızıltaş, Hasan Aktürk (Furkan Demir dk. 61)
Gol: Hamit Bayraktar (dk. 50) (Osmaniyespor)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Kurt, Ozan Kılıçoğlu, Tolgahan (Nevşehir Belediyespor), Onur, Alp, Yasin (Osmaniyespor)