Eğitime Destek Platformundan seçmeli ders uyarısı

Eğitime Destek Platformu Niğde İl Sorumlusu Veysel Aşgın, 22 Şubat'ta sona erecek olan seçmeli ders konusunda uyarılarda bulundu. Aşgın, “Her Müslümanın muhakkak Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinden en az birini, tercih etmesi gerekmektedir” dedi.

Aşgın açıklamasında şunları söyledi; “İçinde bulunduğumuz ay itibariyle, İlkokul, Ortaokul ve Liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimizin, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okuyacakları, 3 seçmeli dersin seçilme süreci başlamış olup, 22 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecektir. Bu süreç hepimiz için zannedildiğinden çok daha önemlidir. Sayın cumhurbaşkanımızın, güzel ahlak sahibi milli ve manevi değerlere sahip dindar nesil, vurgusunun bize yansıyan kısmıdır. Milli ve manevi değerleri önemseyen, çocuklarının kendilerinden daha iyi olması umudunu taşıyan, her Müslümanın, muhakkak Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinden en az birini, tercih etmesi gerekmektedir. Bu sadece bir ders tercihi değil, aynı zamanda, bir hayat tercihidir de. Çocuklarımızın, geleceğini tayin etme sürecidir. Aynı zamanda, devletimizin bize sunduğu özgürlüklere sahip çıkma durumudur. Şimdi, laf değil, icraat zamanıdır. Okullarımızda öğrenim gören birçok öğrencimiz, maalesef Kur'an-ı Kerim okumayı ve Tek Önderimiz, Hz. Peygamber Efendimiz' in (SAV) Hayat-ı Tayyibelerini, bilmemektedirler. İmkân olmasına rağmen, bunları bilmeyen bir kuşağın, gelecekte maruz kalacağı ahlaki çöküntüden, öğrencinin velisinden öğretmenine, okul müdüründen şehrin mülki amirine kadar, hepimiz, mes'ul olacağız. Üç seçmeli dersin, ikisini diğer derslerden seçsek bile en az bir tanesini, bu grup dersten seçmeliyiz.”

Kur´an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı, bizim için hidayet kaynağıdır

Çocukların Kur´an-ı Kerim'in hayattaki yerini farkettirmek için en yol olduğunu ifade eden Aşgın, “Çünkü biliyoruz ki, Kur´an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı, bizim için hidayet kaynağıdır ve en iyi yol göstericidir. Çocuklarımızın, Kur´an-ı Kerim´in hayatımızdaki yerini fark etmeleri, Kur´an-ı Kerim´i doğru ve güzel okumaları, bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri, Kur´an-ı Kerim´in içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları, çok önemli. Veliler olarak, Çocuklarımız için hayati bir önem arz eden ve manevi bir yükümlülük gerektiren Kur´an Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini okul idaresinden ısrarla talep etmeli, bu konuda gerekli hassasiyet ve duyarlılığı göstermeliyiz” diye konuştu.