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Havuzda yüzen 18 yaşındaki genç boğuldu

Niğde’de yüzme havuzuna 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Niğde'de yüzme havuzuna 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.


Kent Ormanının yanında bulunan kapalı yüzme havuzuna giren R.D, (18) henüz belirlenemeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D'ye ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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