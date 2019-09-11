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Hayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Niğde’de arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürüp, akrabasını yaralayan şüpheli yakalandı.

Niğde'de arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürüp, akrabasını yaralayan şüpheli yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde aralarında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u tabancayla öldürüp, akrabası Asiye Tatlısoy'u yaraladıktan sonra kaçan K.T'yi yapılan çalışmalar sonucu yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


K.T, dün husumetli olduğu Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u tabancayla öldürmüş, akrabaları Asiye Tatlısoy'u da yaralayarak kaçmıştı.

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