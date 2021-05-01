Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 1 Mayıs Mesajı

Özdemir mesajında, işçi ve emekçilerin ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde büyük rol oynadığını belirterek, göreve geldikleri tarihten bugüne kadar belediye bünyesinde hizmet veren emekçilerin ve işçilerin her türlü temel ve sosyal haklarını gözeten bir yönetim anlayışı ortaya koyarak adil ve hakkaniyetli bir yöntemi benimsediklerini kaydetti.

“Ülkemizin büyüyüp, gelişmesine devam etmesi ve güçlü bir Türkiye için; gecesini gündüzüne katarak, canla başla çalışan, ekmeğini alın teriyle kazanan, helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır" diyen Özdemir, “yurdumuzun en kıymetli sermayesi emektir” ifadesini kullandı.

“Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.” diyen Başkan Özdemir, “Başta belediyemizdeki kardeşlerimiz olmak üzere hayatını alın teri ve emeği ile kazanan tüm emekçi ve işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.