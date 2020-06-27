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Niğde'de müzisyenler eylem yaptı

Niğde’de korona virüs nedeniyle çalışamayan bir grup müzisyen, enstrümanlarını yere bırakarak eylem yaptı.

Niğde'de korona virüs nedeniyle çalışamayan bir grup müzisyen, enstrümanlarını yere bırakarak eylem yaptı.


Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen bir grup müzisyen, çalıştıkları eğlence merkezlerinin yeniden açılması için eylem yaptı. Enstrümanlarını yere bırakarak eylem yapan müzisyenler daha sonra mini bir konser verdi.


Grup adına açıklama yapan Fevzi Morkun, “Geçimini eğlence sektöründen sağlayan sahne sanatçılarının sesini duyurmak istiyoruz. Koronadan dolayı yaklaşık 4 aydır evimizin geçimini sağlayamamaktayız. 1 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak iş yerlerimizin açılmasını istiyoruz. Yaklaşık 4 aydır evimizin hiçbir ihtiyacını karşılayamadık. Bir çok farklı iş sektörüne başvurmamıza rağmen, olumlu cevap alamadık. Sadece evimize ekmek götürmek istiyoruz" dedi.

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