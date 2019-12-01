TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK:0- Uşakspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 15.hafta maçında evinde karşılaştığı Uşakspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Onur Bingöl, Emir Kılıçarslan, Kadir Kantekin
Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe, (Mustafa Hakkı Peker, Embiya Ayyıldız dk.61), Aykut Çolakoğlu, Recep Yemişci, Yusufcan Esendemir, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın, Fatih Ateş, Atalay Yıldırım dk.64 ), Emirhan Özyaşar, Altar Han Hidayetoğlu, Hakkı Yıldız, Kadir Yurttadur dk.83)
Uşakspor: Ersin Aydın, Berkay Özer, (Ali Say, Feyyaz Aydil dk.55), (Emre Demir, Mehmet Bektaş dk.67), Ozan Pekdemir, (Kadir Ari, Selim Dilli dk.90 ), Ömer Akyörük, Abdullah Balıkçı, Alpay Kodaş, Berat Çetinkaya, Erdi Zengin
Sarı kartlar : Mustafa Hakkı Peker dk.58, Hakkı Yıldız dk.76, Recep Yemişci dk.83 (Niğde Anadolu FK)
Alpay Kodaş dk.19 , Emre Demir dk.58 (Uşakspor)
Goller: Berkay Özer dk.36, Kadir Ari dk.85(Uşakspor)