500 yıllık camiye tarihi dokunuş

Ordu'da 1560-1600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi Laleli Camisi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Laleli Camisi çevresinde tuvalet ve şadırvan eksikliğini giderilecek. Yürüyüş yolları, oturma grupları, çardak, otopark, sert zemin düzenlemesi, aydınlatmalar ve peyzaj düzenlemeleri de cami çevresini tarihi mirasa yakışır bir görünüme kavuşturacak.

Çalışmaların yüzde 60'ının tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz, “Ahşap yapı sanatının nadide örneklerinden biri olan bu tarihi mirası herkesin görmesini istiyoruz. 500 yıl ayakta kalmayı başarmış bu esere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yüzde 60'ı tamamlanan projede sahadaki bütün hafriyat ve kot düzenleme işlerimiz, tuvaletin kaba inşaatı ve arka bahçe yürüyüş yolu tamamlandı. Çim derzli taş döşeme uygulaması devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında tarihi cami, çevre düzenlemesiyle de dikkat çekecek bir görünüme kavuşacak” dedi.