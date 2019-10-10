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Altınordu Belediyesinden ‘Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

Altınordu Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik başlattığı ’Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapan askerlere destek olunması amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Altınordu Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan askerlere destek olunması amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı'na ülke genelindeki destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. ‘İnsana Hizmet ve Hürmet' parolası ile çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi de ‘Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı bir destek verdi. Altınordu Belediyesi bu kapsamda Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlerimize destek olunması amacıyla ilçe esnafına ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi.


Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından alınan bayraklar ilçenin birçok mahallesinde esnaf ve vatandaşlara hediye edildi. Altınordu Belediyesi tarafından hediye edilen bayrakları alan vatandaşlar, bayraklarını iş yerlerine ve araçlarına asarak, "Askerlerimizin, milletimizin, devletimizin ve hükümetimizin yanındayız" mesajı verirken bayrak dağıtımı içinde Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

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