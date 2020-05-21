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Çatıda mahsur kaldı, itfaiye imdadına yetişti

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi, vatandaşın dikkati sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi, vatandaşın dikkati sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ünye'nin Çınarlık Mahallesi Çıldır Sokak'ta bulunan tek katlı bir evin çatısında saatlerdir mahsur kalan kedinin sesini duyan bir vatandaş durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kedi, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erinin çabası sonucu kurtarıldı.


Kedinin kurtarılması sonucu vatandaşların da sevindiği görülürken, kedinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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