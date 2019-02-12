Çiçekçilerin 14 Şubat'tan beklentisi büyük

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki çiçekçiler, '14 Şubat Sevgililer Günü'nden büyük bir beklenti içinde olduklarını ifade ettiler.

14 Şubat Sevgililer Günü için iş yerlerini çiçeklerle ve teraryum ile donatan çiçekçilerin vatandaşlara mesajı "Sevdiklerinizi çiçek alarak mutlu edin" demek oldu. Her yıl olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da gülün en çok tercih edilen çiçek olacağını belirten Fatsalı çiçekçilerden Tuğrul Hamzaçebioğlu, “Bu yıl 14 Şubat'ın güzel geçmesini temenni ediyorum. Bütün çiçekçi arkadaşlarımızın da güzel satışları yapmasını istiyorum. Kırmızı gülün maliyeti bu yıl çok fazla. Bu yıl 10 ile 15 TL arasında olacaktır. Umutluyuz ve hafta içinde olması biraz bizleri düşündürüyor. Bizler sevgilerini paylaşıyoruz insanlarımızın, onlarda bizim çiçeklerimizi sevdikleri ile paylaşsınlar. Gül dışında orkide ve teraryum en çok satacağımız ürünlerin başında gelecektir. Teraryum canlı olduğu için sevgilisi veya eşi ile bunları alan sayısı da çok olacaktır. 3 çeşit teraryum var. Küçük boy 100 ile 150 TL arasında, orta boy 200 ile 250 TL arasında büyük boyları ise içinde malzemelerin durumuna göre 300 TL'ye satacağız. Bunların dışında saksı çiçekleri getirerek her ekonomiye uygun çiçeği iş yerimizde bulunduracağız. Geçen yıla oranla fiyatlar aynı ama bizim kar marjımız düştü” dedi.