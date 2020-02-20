Çocuğunu korumak için başladı, şimdi internetten satış yapıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir ev hanımı, 5 aylık oğlu için örgü ile yaptığı oyuncakları şimdilerde ise internet üzerinden satmaya başladı.

Ünye'nin Ortayılmazlar Mahallesi'nde oturan 33 yaşındaki ev hanımı Hülya Aşık, 2015 yılında doğan oğlu Ahmet Kaan için pazarlarda baktığı plastik oyuncakların zararlı olmasından korktuğundan dolayı evinin bir odasında örgülerle oyuncak üretmeye başladı. Bugün 4 yaşında olan çocuğunun sağlıklı oyuncaklarla oynaması için hobi olarak başladığı bebek örmeyi ticarete dönüştüren anne Hülya Aşık, sosyal medya üzerinden açtığı kendisine ait sayfada ördüğü bebeklerin satışını yapıyor.

"Bu işe kendi çocuğumun sağlığı için başladım"

Anne olduktan sonra sağlıklı ip ve elyaflarla oyuncak ördüğünü söyleyen Hülya Aşık, "Ben 2015 yılının Nisan ayında anne olduktan sonra çocuğuma plastik oyuncaklar almamayı tercih ettim. İnternet üzerinden araştırmalar yaptım ve çocuğum için organik bir oyuncak örmek istedim. Özellikle ona zarar vermeyecek maddeleri tercih ettim. Daha sonra organik ipler, kilitli gözler, antibakteriyel elyaflar başta olmak üzere akça ağaç denilen antibakteriyel, bakteri ve kanserojen madde üretmeyen ve makinede yıkanabilen malzemeler temin etmeye çalıştım. Bu işe ilk önce kendi çocuğumun sağlığı için başladım. Daha sonra çevremde anne olan arkadaşlara hediyeler yaparak devam ettim" dedi.

"Şimdi siparişle oyuncak örüyorum"

Çocuklar için sağlıklı ürünleri örmekten kaçınmadığını ifade eden Hülya Aşık, "Ben çocuğumun oynamak istediği oyuncağın modelini çıkartarak örebiliyorum. Yaptığım bu işten sadece kendi çocuğum değil bütün çocuklar faydalansın istedim. Ben ilk oyuncağı ördüğümde Ahmet Kaan daha 5 aylıktı. Ona uykusunda sarılabileceği ve içine lavanta koyarak uykusuna yardımcı olabilecek bir oyuncak örmek istedim. İlk olarak ona bir maymuncuk ördüm. Daha sonra benim ördüğümü gören diğer arkadaşlarım da kendi çocukları için oyuncak istemeye başladılar. Ben de onların çocuklarının istediği oyuncakları örmeye devam ettim. Daha sonra bu işi internet ortamına aktararak şimdilerde ise ailelerden sipariş alarak onların çocukları için oyuncak örmeye devam ediyorum" diye konuştu.