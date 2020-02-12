Çocuklar bu projeyle ÖNEM kazanıyor

Ordu Valiliği bünyesinde il genelinde özel durumu olan öğrenciler için hazırlanan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında okul ve kurumlarda hazırlanan eylem planı toplantısı Ünye'de düzenlendi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz," Yürütülecek bu faaliyet ile çocuklarımızın durumları tespit edildikten sonra faaliyetler kapsamında yapılacak etkinliklerle yetenekleri ortaya çıkartılacak ve sevgi eksikliği tamamlanarak topluma tekrar kazandırılacaktır. Bu ÖNEM Projesi Ordu Valimiz Seddar Yavuz'un himayelerinde yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi ile sevgi ve şefkatten mahrum kalmış çocuklarımıza destek olmak hedeflenmektedir. ÖNEM Projesi kapsamındaki öğrencilerimizi belirlerken yeni başlık göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar parçalanmış aile, bireysel sağlık sorunları, ailevi sağlık sorunları, ekonomik durumu yetersiz aileler, madde bağımlısı olan öğrenci ve mülteci öğrenciler olmak üzere ÖNEM Projesi kapsamına girmektedir. ÖNEM Projesi ilk defa 2017-2018 eğitim- öğretim yılında uygulanmaya başladı" dedi.

Güney," Kültürel, Sanatsal, Sportif, Sosyal Faaliyetlerde ÖNEM Taşımaktadır"

ÖNEM Projesi'nin önemine dikkat çeken Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Eğitim sadece öğretmen-öğrenci arasında kurulmuş bir denklem, bir ilişki değildir. Eğitim-öğretim sadece Milli Eğitim Bakanlığının uhdesinde ve sorumluğunda olan bir faaliyet değildir. Eğitim toplumu ilgilendiren, mesafe alınması hedeflerin gerçekleştirilmesi için elinde öğrencisi olsun olmasın toplumun tüm kesimlerinin ortak çabası, iş birliği ve gayretiyle hedeflere ulaşılması gereken bir faaliyettir. Eğitim her şeyden önce insanın kendini bilmesi, özüne dönmesi faaliyetidir. Kendini gerçekleştirme faaliyetidir. Kendini gerçekleştirme faaliyetinin özünde ise toplumu çok iyi bilmek anlamak, özünden kopmamaktadır. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının temel eğitim stratejisinde değerler eğitimi artık en az akademik başarı kadar önem taşımaktadır. Yine kültürel, sanatsal, sportif, sosyal faaliyetlerde aynı şekilde önem taşımaktadır" diye konuştu.