Hilmi Güler: “Görevimizin sonuna kadar başındayız”

Biz görevimizin sonuna kadar başındayız, dedikodulara kulak asmıyoruz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, daire başkanlıklarından gelen teklifler görüşülüp karara bağlandı. Gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmaların Ordu'nun geleceği için önemli olduğunu belirtti. Başkan Güler, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Aradan geçen süre içerisinde ilimiz için önemli çalışmalar yaptık. İlk olarak çevre illerimiz için de önemli olan Bolaman Vadisi projesini hayata geçirdik. Bolaman Vadisi projesi hem Ordu'muz hem Karadeniz hem de Türkiye için çok yönlü bir proje olmasının yanında, sonuçları itibariyle kalkınmamız için örnek olacak bir proje. Ordu'muz için bir başka önemli projemiz tarım üzerine oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz Tarım Daire Başkanlığı ile tarım sektöründe önemli bir çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve çiftçilerimiz ile oluşturduğumuz güzel çalışmalarımız kısa sürede meyvelerini vermeye başlayacak. Tarım konusunda çiftçilerimize ilk etapta 300 damızlık koyun ve 30 damızlık koç dağıtımı yaptık. Yine önümüzdeki ay 4 bin adet kazın üreticilerimize dağıtımını yapacağız. Bunun haricinde Ünye ve Gülyalı'yı kapsayan turizm destinasyonunu oluşturuyoruz. İlimizin turizm anlamında da gelişmesi için özel çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor. Bunun haricinde ilçelerimiz üzerine özel çalışmalarımız devam ediyor. Balıktan bala, hayvancılıktan seracılığa kadar her alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz.”

“Bazılarının vicdanı Alzheimer olmuş olabilir”

Son günlerde bazı kesimler tarafından çıkartılan dedikodulara da son noktayı koyan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Önümüzde daha 5 yıl var. Biz görevimizin sonuna kadar başındayız, dedikodulara kulak asmıyoruz” dedi.

Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti. “Bugün bir arkadaşımızın da hatırlattığı gibi bazen görevden ayrılıyor, 3 ay sonra gidecek, kanser oldu vs. gibi şeyleri duyuyorsunuz. Millet konuşmayı seviyor. Ama biz görevimizin sonuna kadar başındayız. Ekiplerimiz ile birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Bazılarının vicdanı Alzheimer olmuş. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Yapacağımız çalışma sadece Türkiye'de değil dünyaya örnek olacak”

Ordu'da daha çok işlerinin olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Güler, “Yapacağımız çalışmalarla Ordu'yu sadece Türkiye değil, dünya örnek alacak” diyerek şunları söyledi. “Biz burada torunlarımız için 100 yılın Ordu'sunu yapıyoruz. Bunun için çok cesur, ilkeli ve erdemli davranacağız. Bizi tüm Türkiye dâhil dünya seyredecek. Bunun için tüm bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buradaki temel prensip 'Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu' yarıştıkça bizi kimse tutamayacak” şeklinde konuştu.

24 gündem maddesi görüşüldü

Gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda daire başkanlıklarından gelen 24 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinin 17'si kabul edilirken, 7'si komisyona havale edildi.