Nisan yağmurları Ordu'yu etkisi altına aldı

Ordu'da aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da günlerdir etkisini sürdüren güneşli havanın ardından iki gündür yağmur etkili oldu. Öğlen saatlerinden sonra birden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Tedbiri önceden alan vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, şemsiyesi bulunmayanlar ise saçak altlarına kaçmak zorunda kaldı.

Ordu'nun en işlek caddelerinde yağmura kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden edinilen raporlara göre, yağışlı havanın Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.