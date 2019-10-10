ODÜ'de bilimsel projelere tam destek

Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesinin ülkede ve dünyada marka bir üniversite olabilmesi için bilimsel araştırma ve projelere tam destek vereceklerini açıkladı.

ODÜ TÜBİTAK Bilgilendirme Günü kapsamında ‘AB Çerçeve Programları-Ufuk 2020 Tanıtım Programı' konferansı gerçekleştirildi. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, insanın gelişimi için bilginin gerekli olduğuna dikkat çekerek “Bilgi en önemli insani bir güçtür ve bilgi olmadan gelişim ve ilerlemeden söz edilemez” dedi.

Rektör Akdoğan şöyle konuştu: “İnsan sahip olduğu bilgi birikimi ve ufku kadar büyük düşünebilir, büyük işler başarabilir. İnanıyorum ki biz de bilgiyle, araştırmayla ve cesaretlendirme ile biz de önemli işler başarabilir, yeni şeyler ortaya koyabiliriz. Bugün burada gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısından elde ettiğimiz çıktılar aracılığı ile gerçekleştireceğimiz proje ve araştırmalarla genç nüfusumuzu harekete geçirebiliriz. Ordu Üniversitesinin ülkesinde ve dünyada marka bir üniversite olabilmesi için gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma ve projelere desteğimizin tam olduğunu belirtmek isterim.”

Gerçekleştirilen konferansta TÜBİTAK Uzmanları Dr. Ufuk Atay, Dr. Ebru Göcüoğlu ve İbrahim Çiçekli, Avrupa Birliği Çerçeve Programı ve Ufuk 2020 Programı ile üniversitelerin AG-GE potansiyelinin artırılmasına yönelik destek programı, hızlı destek programı, kariyer geliştirme programı, bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programı gibi birçok program hakkında bilgilendirme yaptılar.