İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ODÜ'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ordu Üniversitesi(ODÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi olarak 'Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.


Rektör Akdoğan, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Bölgemizin barış içinde yaşaması ve huzurun tesisi adına başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”, tarih boyunca mazlumun ve mağdurun yanında olan şanlı ordumuzun bugün de zalimlere fırsat vermeyeceğinin önemli bir göstergesidir. Ülkemiz, tarihinden almış olduğu mirasla kahraman ordumuzun cesareti ve yüce devletimizin kararlılığıyla bölgesinde ve dünyada barış ve huzurun garantörü olduğunu bir kez daha kanıtlayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatmış olduğu 'Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa sürede başarı ile sonuçlanmasını temenni ediyor, kahraman askerlerimizin görevlerini sağ salim tamamlamasını diliyorum. Yüce Allah milletimizin ve ordumuzun yar ve yardımcısı olsun."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.