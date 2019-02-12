Öğrencilerden “Doğa ve Hayvan Sevgisi” projesi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi (NFKAL) bahçesi E-Twinning projesi ile renklendi.

Fatsa NFKAL öğrencileri “Biz Buna Değeriz” E-Twinning çalışmalarını sürdürüyor. Her ay farklı bir değer işlenen projede, Doğa ve Hayvan Sevgisi ayı kapsamında okul bahçesinde birkaç etkinlik birden gerçekleşti.

Koordinatör öğretmen Melek Calay proje ile ilgili yaptığı açıklamada, " 'Onların da Evi Olsun' isimli bir bağış kampanyası düzenlendi. Bu kampanya ile amaç çevredeki hayvanlara bir şekilde faydalı olabilmekti. Toplanan bağış öğrencilerin bu konuda ne kadar duyarlı olduklarını ortaya koydu. Böylelikle okul bahçesine hayvan barakası ve kuş yuvaları yaptırılmış oldu. Projede öğrencilerimiz kulübeleri kendi elleriyle boyadılar ve kuş yuvalarını yemleriyle ağaçlara astılar. Kedi ve köpek mamaları ise her köşeye konmaya özen gösterildi. Öğrencilerin, artık yemekleri hayvanlar için biriktirebilecekleri bir alan tasarlandı. Doğa için yapılacak en güzel şeylerden birinin ağaç dikmek olduğunu bilen öğrenciler, kendi emekleri ile sayıları kadar çam fidanı diktiler. Bu etkinlikler diğer öğrenciler tarafından da beğeniyle karşılandı” dedi.

Öğrenciler ise yaptıkları proje ile sokak hayvanlarına ev sahibi yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.