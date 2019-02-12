Ordu-Giresun Havalimanı 3 milyon 385 bin yolcu taşıdı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana 3 milyon 385 bin 181 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanından 2019 yılı Ocak ayında iç hatlarda 627, dış hatlarda 6 olmak üzere 633 uçak iniş kalkış yaptı. Bu uçuşlardan iç hatlarda 91 bin 709, dış hatlarda 472 olmak üzere 92 bin 181 kişi yararlandı.

Ordu-Giresun Havalimanından geçen yılın Ocak ayında 671 uçak iniş kalkış yapmış, iç hatlarda 96 bin 786, dış hatlarda bin 409 olmak üzere 98 bin 195 yolcu yararlanmıştı. Buna göre, Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre iniş kalkış yapan uçak sayısı ile yolcu sayısında yüzde 6 azalma meydana geldi.

İstatistiklere göre, Ordu-Giresun Havalimanından açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bugüne kadar 3 milyon 385 bin 181 yolcu yararlandı.