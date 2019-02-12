İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da ahır yangını: 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.


Olay, Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi üzerinde bulunan Kadir Mısır'a ait bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ancak, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.