Ordu'da ahır yangını: 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi üzerinde bulunan Kadir Mısır'a ait bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ancak, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.