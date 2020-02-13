Ordu'da çöpte ‘ikili toplama sistemi'

Ordu'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevrenin kirlenmemesi ve geri dönüşümün artırılması amacıyla başlatılan ‘ikili toplama sistemi' hayata geçiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışma kapsamında tüm ilçe belediyeleri, atıklarını ikili ayrıştırma (organik ve diğer atık) yaparak Fatsa Atık Transfer İstasyonu, Ünye Atık Transfer İstasyonu, Kabataş Atık Transfer İstasyonu, Gölköy Atık Transfer İstasyonu, Ünye Cevizdere Mekanik Ayırma Tesisi ve Altınordu Karapınar Mekanik Tesisine getirecek. Bu şekilde getirilmeyen atıklar tesislere kabul edilmeyecek.

Sistemin sıfır atığın önemli bir aşaması olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Sıfır atık Türkiye'de sürekli gündemde olan bir konu. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda çevre duyarlılığını göstermemiz gerekiyordu. Çöpün kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak bu çalışma ile hem tesislerde oluşan hasarın önüne geçilecek hem de kaynağında toplanan çöpler geri kazanım sağlayarak atık yönetim felsefesi oluşmasına katkı sunulacak” dedi.

2015 yılında yayınlanan yönetmeliğin çöplerin ikili toplama sisteminde toplanmasını öngördüğüne dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, “Şuanda günümüzde çöplerin depolanması ve düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi çevre sağlığı açısından önemli bir konu. İlçelerimizin bir evden çıkan çöpün organik olan kısımlarını bir tarafa, inorganik ( poşet, pet şişe vb.) kısımlarını bir tarafa ayrıştırarak bize teslim etmesi gerekiyor. Burada önemli olan sıfır atığa geçebilmek. İkili toplama sistemi de sıfır atığa geçilmesini öngören bir ara kademe. Sıfır atık ile çöplerin bertaraf edilmesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çok önem verdiği ve Türkiye'de sürekli olarak gündemde olan bir konu. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya uyarak çevre duyarlılığını göstermemiz gerekiyordu. Önlemleri alarak ilçe belediyelerine bildirdik” şeklinde konuştu.

Ayrıştırılmadan getirilen çöplerin tesislere de zarar verdiğini belirten Şişman, “Niteliğine baktığımızda çöp kamyonu içerisinde kaya parçalarının, ahşap malzemelerin, demir parçalarının, poşetlerin geldiğini görüyoruz. Bizim bunları kendi tesislerimizde ayırmamız çok güç. Önce kaynağında ayrıştırmak gerekiyor. Biz bunları kendi üretim bantlarımıza döktüğümüzde makinelerimize hasar veriyor ve işçilerimizin elleri sakatlanabiliyor. İş ve işçi güvenliği açısından da ayrıştırılmadan gelen çöplerin bizim tarafımızdan da ayrıştırılması büyük zahmet” diye konuştu.