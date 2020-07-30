Ordu'da hayvan pazarlarına sıkı denetim

Ordu'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurbanlık hayvan pazar yerlerinde bilgilendirme çalışmaları yapılması amacıyla parada sahtecilik suçu ile mücadele çalışmaları, kurbanlık hayvan pazarlarındaki kayıt dışı hayvan satışının önlenmesi amacıyla komisyon kuruldu.

Ünye, Fatsa, Kumru ve Altınordu ilçelerinde kurulan hayvan pazarlarında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları görevlilerinin katılımı ile parada sahtecilik üzerine bilgilendirme çalışmaları yapılırken, kayıt dışı hayvan satışı ve covid-19 salgını üzerine gerekli denetlemeler gerçekleştirildi.

Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.