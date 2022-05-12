Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi

Vali Tuncay Sonel'in talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan Kadın Destek (KADES) uygulamasının sağladığı faydalar konusunda Ordu'da bulunan işletmeler ve fabrikalar ziyaret edilerek, kadınlar bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büroları vasıtasıyla yürütülen eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, ziyaret edilen işletme ve fabrikalarda KADES uygulaması tanıtılarak, kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Jandarma personellerince, 2022 yılının başından bu yana Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan çeşitli işletme ve fabrikalar ile kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek, KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve telefonlara KADES yüklemesi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda çeşitli işyeri, işletme ve fabrikalarda çalışan 648 kadına KADES Uygulaması hakkında bilgilendirilme faaliyeti icra edilirken, 553 kadın çalışanın cep telefonuna ise KADES yüklemesi gerçekleştirildi.

Kadınların birebir karşılaştığı sorunları da dinleyen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ekipleri şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, şikayet mercileri, KADES uygulaması ile 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararları hakkında detaylı anlatımda bulundu.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.