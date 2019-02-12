Paraşüt kazasında hayatını kaybeden pilot, son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'daki paraşüt kazası sonrası hayatını kaybeden Hüseyin İlhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'da dün Boztepe'den tandem (ikili) atlayış yaptıktan sonra paraşütlerinin teleferik tellerine takılması sonucu havada asılı kalan ve bir süre sonra teleferik hattını taşıyan beton direğin dibine çakılan pilot Hüseyin İlhan (54) ve paraşütteki Eren Şalcı (23), ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırmıştı. Ağır yaralı olan pilot Hüseyin İlhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden pilot İlhan için Aziziye (Yalı) Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Durugöl Mahallesi'ndeki evinden alınan İlhan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, protokol üyeleri, sporcu arkadaşları ve yakınları katıldı.

Bu sporu yaşatmak ve sürdürmek istiyordu

Yaklaşık 7 yıl önce Boztepe'den atlayış yaparken, ters rüzgara kapılması sonucu yol kenarındaki ağaçlara takıldığı ve yine farklı zamanlarda çeşitli kazalar atlattığı bilgisine ulaşılan Hüseyin İlhan'ın, 6 yıl önce İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda, Boztepe'nin Türkiye'de yamaç paraşütü açısından önemli bir nokta olduğunu vurgulayarak, kendilerinin grup olarak bu sporu yaşatmaya ve yürütmeye çalıştıklarını aktarmıştı.

Yaralı Eren Şalcı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.