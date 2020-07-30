Paşalıoğlu: “Esnaf bir nebze de olsa rahatladı"

Cemal Paşalıoğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve yoğunluğu devam eden Kovid-19 virüsü nedeni ile zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, ülkemizde alınan tedbirler, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletin tüm birimlerinin ve sağlık çalışanlarımızın verdiği özverili çalışmaları neticesinde ülkemizde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı” dedi.

Paşalıoğlu şunları söyledi: “Bu sıkıntılı süreçte açılan ekonomik yaraların sarılması zaman alacak ve tüm ülke olarak da üzerimize düşen bazı görevler bulunmakta, özellikle ülkemizin birlik ve beraberliğini en iyi şekilde gösteren asker uğurlamaları, düğünler, cenazeler ve bayramlar olmak üzere toplu şekilde bulunduğumuz ortamlarda sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Esnafımız olarak da Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberde tarif edildiği üzere dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmaktadır. Önümüzde tüm İslam aleminin de mübarek bayramlarından olan birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı Kurban Bayramı'nda sosyal mesafeye uymamız gerektiğini unutmadan ileride eskisi gibi daha rahat sosyal mesafe olmadan gelenek ve göreneklerimize uygun olarak bayramlar geçireceğimiz düşüncesi ile hareket etmeliyiz. Pandemi sürecinde etkilenen esnafımızın bu bayram arifesinde işlerinin eskisi gibi yoğun olmasını diliyor ve umuyorum. Devletimizin sağladığı imkanlar ve esnafımıza can suyu olması için verilen düşük faizli ve uzun vadeli krediler ile bir nebze de olsa rahatlayan esnafımızın, normalleşme sürecinde sosyal mesafeyi de koruma ile önümüzdeki bayramda işlerinin daha yoğun olmasını diliyorum.”