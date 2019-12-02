Sanata dokunan eller Fatsa'da

Açılışı yapılacak olan “Bir Grup İnsan Sanat Platformu” Grup Resim Sergisi ile ilgili açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa Belediyesi Kültür Sarayımızda gerçekleştirdiğimiz sergi, söyleşi, tiyatro, sunum ve etkinliklerle ilçemizin bu çok yönlü kültürel yapısının ihtiyacı olan sanat ve bilgi kaynağını derinleştirerek canlı tutmak gayretindeyiz. Görsel Sanatlar Atölyesi ekibimiz ile sanatsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında sanata dokunan elleri ilçemizde ağırlayacağız. Bizim dönemimizde kültür ve sanatın öncüsü olacağız demiştik ve bu anlamda yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların eserlerinin yer alacağı resim sergimizi Fatsalı sanatseverler ile buluşturacağız. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Serginin açılışı 4 Aralık Çarşamba saat 18.00'de yapılacak.