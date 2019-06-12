Sünnet sonrası çocuğunuzu en az 3 hafta denizden uzak tutun

Dr. Cengiz Cemalettin Beyaz, enfeksiyon konusunda uyarılarda bulundu.

2-6 yaş arası sünnet travma yaratabilir

Yüzyıllardır yapılan sünnet işleminin basit bir müdahale gibi görünse de uygun şartlarda yapılmadığı ve gerekli özen gösterilmediği hallerde enfeksiyondan organ kaybına kadar varabilen çeşitli komplikasyonlara yol açabildiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Cemalettin Beyaz, “Sünnet işlemi mutlaka hastane ortamında, steril şartlarda ve bir uzman hekim tarafından yapılmalıdır” dedi.

Opr. Dr. Cengiz Cemalettin Beyaz, şu uyarılarda bulundu:

“Tıbbi bir gerekçe olmadıkça ve çocuk başka bir sebeple genel anestezi almadıkça 2-6 yaş arası sünnet, erkek çocukta olası fallik döneme denk gelmesi ve çocukta psikolojik travmaya neden olabileceği varsayımıyla önerilmemektedir. Son yıllarda popüler olan yenidoğan sünneti ise erken yara iyileşmesi, yalnızca lokal anestezi ile yapılabilmesi ve 1 yaş öncesi idrar yolu enfeksiyonlarını azaltması gibi potansiyel faydaları nedeniyle uygun bebeklerde tercih edilebilmektedir.”

İyileşme ve tedavi süreci

Ailelerin sünnetten sonra en çok dikkat etmesi gereken durumun kanama ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için yara bakımı olduğunu ifade eden Opr. Dr. Cengiz Cemalettin Beyaz, “Sünnet sonrası dönemde yara bakımı açısından antibiyotik içerikli kremler yeterli gelmektedir. Bunun dışında sünnet külotları veya bol çamaşırlar tercih edilmelidir. 2-3 gün yatak istirahati yapılması durumunda belirgin ödem veya kanama görülmemektedir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte yara iyileşmesi 7-10 gün arasında gerçekleşmektedir. Sünnet sonrasında enfeksiyon riski nedeniyle 2-3 hafta havuza veya denize girilmemelidir” şeklinde konuştu.