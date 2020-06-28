Estetik uzmanı Buket Önal; “Safir bıçak ile cilt daha az zarar görür”

Doğal safir kristalinden elde edilen safir bıçaklar ile kanal açılmasının cilt dokusuna zarar vermeyen bir yöntem olduğunu kaydeden Önal, “Safir ile yapılan saç ekimlerinde dokuya daha az zarar verildiği için kanama az olmakla birlikte iyileşme süresi daha hızlıdır. Safir tekniği ile daha sık kanallar açılabilmektedir. Bu sayesinde saç ekimi daha doğal olur” dedi.

Estetik uzmanı Buket Önal, saç ekimi yaptıracak kişinin saç kalınlığına ve cilt yapısına göre uçlar seçilerek kanallar açıldığını, titanyum saplı ve safir uçlu kanal açma tekniğinin alanında uzman ve tecrübeli saç ekim merkezlerinin tercih ettiği yöntem olduğuna dikkat çekti.

Estetik uzmanı Buket Önal; “Saç ekim uzmanları tarafından uygulanan safir saç ekimi şimdiye kadar birçok kişi tarafından denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Saç ekimine başlamadan önce uygulanan anestezi bile sıfır ağrı yöntemleri kullanılarak yapılır. İğne korkusu olan hastalar için de özel yöntemler uygulanmaktadır. Saç ekimi işlemleri çok acı vermeyen uygulamalardır” dedi.

Saç köklerini oluşturmak için eskiden metal uçlar kullanıldığını, bu metal uçların hem saç köklerine hem de kafa derisine ciddi zararlar verdiğini hatırlatan Önal, “Saç ekim uzmanları da bu durumu düzeltmek amacıyla çalışmalar yapınca safir saç ekimi yöntemi ortaya çıktı. Saç köklerine uygulanan safir uçlu cihaz, artık hiçbir şekilde cilde zarar vermez. Saçların ekileceği yerlerde olabildiğince küçük delikler açarak saç ekimi sonrasında oluşacak kabuklanmayı minimum düzeye indirmeyi hatta yok etmeyi amaçlar. Böylece saç ekimi yaptıracak olan kişi daha konforlu bir süreç geçirmiş olur. Ayrıca kanallar olabildiğince küçük açıldığında işlem sonrası kapanmaları daha kolay olur. Saç kökleri de kapanan kanalların ardında deriye daha sıkı tutunur” şeklinde konuştu.