Fırat Aslanbaş:”Dünya lezzetleri ile Ankaralıların kalbini kazanacağız”

Aslanbaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Aslanbaş, Çukurambar'da 1 Temmuz itibari ile hizmete açmaya hazırlandıkları Locale Ankara'da dünya lezzetlerini biraraya getirdiklerini belirterek, “Dünya lezzetleri ile Ankaralıların kalbini kazanacağız” dedi.

Ankara'nın kalbinde, ülkenin başkentine dünya yemek kültüründen sayısız örneklerin sunulduğu eşsiz bir mekan kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aslanbaş, “Size sunulanı değil istediğinizi bulabileceğiniz bir yer olduğunu söyleyebilirim, Muhteşem menüsü ve dünya mutfağı sunumuyla birbirinden lezzetli ürünleri bulabilirsiniz” dedi.

Hem Otomotiv hem de hizmet sektöründe Ankara'da faaliyet gösteren Aslanbaş Grup olarak sektörün de ülkenin de geleceğinden çok umutlu olduklarını belirten Fırat Aslanbaş, “Değirmen taşın altından her zaman diri çıkar. Bu zorlu günleri hep birlikte geride bırakacağız. Kontrollü normalleşme ile yakın zamanda sonuç alınacaktır. İşletmelerimizde her türlü hijyene ve sosyal mesafelere titizlikle uyuluyor” dedi.

Ankara'nın geniş müşteri kitlesine kaliteli hizmet vermeyi amaç edindiklerini dile getiren Aslanbaş, kısa sürede hizmet sektörünü en üst kaliteye çıkaracaklarını belirtti.