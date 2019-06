Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi

RİZE (İHA) – Sosyal medya paylaşımları ile meşhur olan Rize'nin Çayeli ilçesindeki çay bahçesi yaz sezonunun açılmasıyla yeniden turistlerin uğrak mekanı halinde geldi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı ‘Çeçeva' yeni adı Haremtepe köyünde bulunan ve Rize'deki diğer çay bahçelerine nazaran daha düzgün bir görüntüsü olan çay bahçesi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yayılan ve şimdilerde Rize'ye gelen herkesin uğrayarak fotoğraf çektirdiği Kenan Çiftçi'ye ait çay bahçesinin ortasında yöre mimarisine uygun da bir ev bulunuyor. Turistlerin fotoğraf için tercih ettiği çay bahçesi adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Aslen Rizeli olan ve Çeçeva'daki çay bahçesini sosyal medyadan keşfettiğini dile getiren Ali Pakoğlu “Burayı sosyal medyada gördüm. Çok hoşuma gitti bende gelip görmek istedim. Gerçekten yapan kişi uğraşmış, eline sağlık. Bütün çay bahçelerinin aslında böyle olması gerekiyor, daha iyi bir çay alabilmek için” ifadelerini kullandı.

Düzeni ile dikkat çeken çay bahçesini sosyal medyada gören Songül Demirel ise tatil için geldiği Rize'de her yere hayran kaldığı gibi Çeçeva'ya da hayran kaldığını dile getirerek “Harika bir yer, yani sonsuzluk hissi var. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Her gün biraz daha hayran kalıyoruz. İnternette gördük, arkadaşım var Rizeli, o da bize anlattı. Rize'nin her yeri zaten çok güzel, buraya da bayıldık. Buraya herkesi davet ediyorum. Muhteşem bir duygu. 9 gündür bu topraklardayız, her gün yüzümüz gülüyor” dedi.

Çay bahçesinin hasat ve bakım olarak diğer çay bahçelerinden farklı olduğunu ve bunun turistler için görülmeye değer bir yer olması için yettiğini ifade eden Vildan Karakurt ise “Burası Çayeli'nin çok özel bir çay bahçesi, görülmeye değer. Zaten kesim olsun, bakımı olsun, tüm çay bahçelerinden daha farklı duruyor. Mutlaka gelip görülmesi gerekiyor. Sosyal medyadan duydum öyle geldim. Zaten bende Çayeliliyim” şeklinde konuştu.