Çay demleme yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Rize'de bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. 3 kategoride gerçekleşen yarışmada toplamda 240 kilo kuru çay dereceye giren 9 kişi arasında dağıtıldı.

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası'nda 100 kişi arasından finale kalan 10 kişi kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar kendi isteklerine göre hazırladıkları çayları, jüri üyelerine ikram etti. Yarışmada kategorilerinde jürinin beğenesini toplayan Yusuf Pirim, Serpil Hut Kondakçı ve Naz Gül Ballı'ya 50'şer kilo kuru çay verildi. Yarışmada ikinci olanlara ise 20'şer kilo çay verilirken üçüncülere 10'ar kilo kuru çay ödül olarak verildi.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çaya hizmet ettikleri için yarışmacılara teşekkür ederek“100 yarışmacı arasında 9 arkadaşımız dereceye girdi. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bölgemizin değeri olan çaya bu denli hizmet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız çayın daha iyi demlenmesi sunulması için bizleri gelecek yıllarda daha iyi yerlere getirecekler. Yaptıkları çalışmaları diğer alanlara da taşımalarını isteyeceğiz. Demleme birincisi arkadaşımız ile yurt dışı fuarlarında çayın tanıtımını yapacağız. Türk çay kültürümüzü dünyaya tanıtmanın peşinde olacağız” dedi.

Çay Demleme Şampiyonu Yusuf Prim ise yaptığı açıklamada “Yarışmada bölgemizde bulunan ekipmanları kullanmaya özen gösterdim. Bakır demlik klasik çay tabağı seçtim. Bizde ve çoğu ülkede çay sadece içecek değildir. Çay bizim muhabbetimiz, bir kültürümüzdür. Diğer çay üreten ülkeler gibi bizimde bir seremoniye ihtiyacımız var. Bu yüzden bende sunumumda gönülden gönüle hicaz çay seremonisini işledim. İnsanlar gönülden gönüle muhabbetle çaylarını yudumluyorlar, bende bunu yansıttım ve birinci oldum, mutluyum. Hediye olan çayı ailemle paylaşacağım. Ayrıca çay dünyasında beni destekleyen herkesle çayımı paylaşacağım” ifadelerini kullandı.