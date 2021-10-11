İhlas Haber Ajansı

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Çay fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Rize’nin Hemşin ilçesindeki organik çay fabrikasında meydana gelen patlama sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Hacıfazlıoğlu toprağa verildi.

Rize'nin Hemşin ilçesindeki organik çay fabrikasında meydana gelen patlama sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Hacıfazlıoğlu toprağa verildi.


Cumartesi günü sabah saatlerinde Hemşin Organik Çay Fabrikasına ait kazan kısmında meydana gelen patlamada yaralanan Ramazan Hacıfazlıoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 46 yaşındaki Ramazan Hacıfazlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.


Hayatını kaybeden Hacıfazlıoğlu'nun cenazesi Pazar Sahil Camii'nde Rize İl Müftüsü Naci Çakmak tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de katıldı. Hacıfazlıoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Suçatı köyünde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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