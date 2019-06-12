Öğrenciler kendi gübresini kendisi üretiyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde başlatılan projeyle öğrencilerin kendi gübrelerini kendisinin üretmesi hedefleniyor.

Güneysu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından israfı önlemek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Kırmızı California Solucanı il ilk gübre yatağı ve solucan maması hazırlandı.

Güneysu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için ‘Üretirken dünyayı tüketirken kendini koru' sloganı ile solucan gübresi ve solucan maması üretimine başlanıldı. Bu kapsamda bugüne kadar 530 adet Kırmızı California Solucanı ile ilk gübre yatağı ve solucan maması hazırlandı.

Etkinlik sonucunda elde edilecek olan solucan gübresi öğrenciler tarafından daha önceden hazırlanmış olan uygulama bahçesindeki bitkilere verilecek üretim kontrol edilecek. Öğrenciler böylelikle kendi gübrelerini kendileri üretmiş olacak.