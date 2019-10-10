Rize'de ‘10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' etkinlikleri

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' etkinlikleri kapsamında farkındalık faaliyetleri düzenlendi.

Sağlık Bakanlığınca Dünya Ruh Sağlığı Günü 2019 yılı için “Ruh Sağlığını Güçlendirme ve İntiharı Önleme” temasını belirlendi. Bu kapsamda Rize Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezince tedavi gören hastalar tarafından yapılmış olan resim ve el sanatları sergisi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda açılarak, 3 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sağlık personelleri tarafından da Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda stant açılarak, vatandaşların beden ve ruh sağlığının korunması konusunda farkındalık çalışması yapıldı.

Vatandaşlara bilgilendirme amaçlı broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne dikkat çekmek için 'Bu Günkü Ruh Halim' etiketiyle ziyaretçiler düşüncelerini tahtaya yazdı ve günün anlamı ve ruh sağlını korumak için neler yapabilecekleri hakkında paylaşımlarda bulunuldu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Seçkin Karaoğlu, hastalar tarafından hazırlanmış resim ve el sanatları sergisini gezdikten sonra sağlık personelleriyle stantta vatandaşlara ruh sağlığının korunması için bilgilendirme bulundu.