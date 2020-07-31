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Rize'deki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Pazar ilçesi Merdivenli köyünde, emekli öğretmen Erdoğan Aksu'ya ait 2 katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına yolların dar olması nedeniyle Kaçkar ve Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, yapılan müdahale sonrası kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinden Faruk Aksu, kurban kesmek için Soğuksu Mahallesine gittiğini, komşularının ev yanıyor diye araması ile olaydan haberdar olduğunu söyledi.


Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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