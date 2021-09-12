Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında A. Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diouf'un ortasında Ayoub'un şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
56. dakikada Hatayspor'un atağında ceza sahası içerinde topla buluşan Ayoub'un şutu kaleci Gökhan'dan dönerek Kamara'nı önüne düştü. Kamara'nın şutunda ise top Gökhan Gönül tarafından çizgi üzerinden uzaklaştırıldı.
63. dakikada korner çizgisi üzerinden yapılan ortada ceza sahası içinde bulunan Ayoub'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada sol kanattan atak geliştiren Hatayspor'da Sam'in ortasında Diouf topu kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
88. dakikada topla buluşan kaleci Gökhan'ın pasını Ayoub karşılayarak şut çekti. İlk hamlede topu kurtaran Gökhan'dan seken top tekrar alan Ayoub meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Cemali (Emir Han dk. 59), Phiri (Sabo dk. 68), Gökhan, Holmen, Boyd (Yasin dk. 68), Dokovic, Pohjanpalo (Umar dk. 82 ?), Alper (Deniz dk. 82 ?), Bolasie
Yedekler: Tarık, Alberk, Selim, Boldrin, Remy
Teknik Direktör: Bülent Uygun
A. Hatayspor: Munir, Kamil, Sam Adekugbe (Bülent dk. 88 ?), Ruben (Mehdi dk. 75 ?), Fatih, Burak, Kamara (Louis dk. 68), Onur, Mame Diouf, Adama Traore (Isaac dk. 88 ?), Ayoub
Yedekler: Abdullah, Eren, Muhammed, Sadık, Burak, Emre
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Diouf (dk. 81), Ayoub (dk. 88) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Diouf, Onur (Hatayspor)