Yazıcı: "İnşallah 10 yıl içerisinde tek başına çöken binaları burada (Rize'de) seyretmeyiz"

İnşaat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı, Rize'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan 8 katlı binayı ve dolgu sahasındaki problemli yapılar hakkında konuşarak "Rize'de inşallah 10 yıl içerisinde tek başına çöken binaları burada seyretmeyiz" dedi.

Rize'de duvarları çatlamaya başlayınca geçtiğimiz gün tahliye edilen 8 katlı binada incelemeler başlamıştı. Başlayan incelemelerin ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı, boşaltılan 8 katlı binada fiziksel anlamda gözle görülebilir bir tehlikenin olmadığını, her şeyin laboratuvar sonuçlarına bağlı olduğunu dile getirerek “Yeniköy Mahallesi'ndeki binaya baktığımda fiziki anlamda gözle görülebilir bir şey görmedim. Yapısal bir hata görmedim. Risk içerecek bir durum binada yok. Lakin Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve AFAD müdürlüğü zeminde bir kontrol, inceleme ve analizler yapacaklar. Bu analizlerle beraber zemindeki durumu anladıktan sonra o binanın durumu ile alakalı yorum yapmak lazım” dedi.

"Kapınız kapanmıyorsa, cam ve çerçevenizde kırıklar oluşmaya başlamışsa, camlarınız eğer kapanmıyorsa lütfen en yakın kuruma başvurun"

İstanbul'da meydana gelen buna benzer olayların halk içerisinde panik meydana getirdiğini dile getiren Yazıcı “Birkaç gündür İstanbul'da aldığımız kötü olayların neticesi burada insanlarımızın ruh haline de etki etmiş herhalde, ufak tefek sesleri, binamızdaki ufak tefek çatırtı çuturtuları da infial oluşturacak şekilde değerlendirmemek lazım aslında. Binalar aslında kendi içinde yaşarlar. Bunu yaşarken de hareket ederler. Bu sağlam zemin ile ilgili, binanın yapısal anlamıyla ilgili. Yeniköy Mahallesi'ndeki eve geldiğimiz zaman bu binada çok riskli bir durum varsa o zaman oradakilere şunu söylememiz lazım. Kapınız kapanmıyorsa, cam ve çerçevenizde kırıklar oluşmaya başlamışsa, camlarınız eğer kapanmıyorsa lütfen en yakın kuruma başvurun. Binayı boşaltmaları, orada önlem almaları, daha çok risk yaratabilecek durumları ortadan kaldırmaları falan güzel” ifadelerini kullandı.

"Ekrem Orhon mahallesinde kentsel dönüşümün bir an önce başlamışını ümit ediyoruz"

Rize'de risk altında bulunan bir diğer mahalle Ekrem Orhon Mahallesi için verilen kentsel dönüşüm kararının bir an çnce uygulamaya geçmesini ümit ettiklerini dile getiren Murat Yazıcı “Ekrem Orhon Mahallesi ile ilgili biz programlar yaptık. Bununla ilgili raporları da biz ilgili kurumlara sunduk. Sağ olsun devletimiz ciddiye aldı bu konuyu. Çevre ve Şehircilik Bakanı buraya gelerek inceleme yapıp yapısal bir risk olduğu ortaya çıktı ve kentsel dönüşüme aldılar bu alanı. Kentsel dönüşümün biran önce başlamasını ümit ediyoruz. Kentsel dönüşümünde vatandaşı mağdur etmeden, devleti zarara uğratmadan yapılabileceğine inanıyorum. 1960'larda başlayan dolgu planlarıyla beraber bu alanlarda yapılan planlarda herhangi bir izolasyon tedbiri yoktu. Denizi doldurduk temelleri tuzlu su etkisi altında bırakarak binalar kurmaya başladık. İlk etapta baktığımızda 3-4 katlı binalardı ve belli bir mühendislik hesap ve ilkelerini içermiyorlardı. Zamanın siyasilerinin her gelişte buraya kat vererek kat sayılarını arttırmaları burada ki binaların hem mühendislik hesap, ilkeleri olmaması, hem tuzlu su etkisi altında olmaları, hem de taşıyıcı sistemi herhangi bir hesap ilkesine dayalı yapılmadığından dolayı kat arttıkça aşağıdaki riski daha da arttırdık. Zamanla deniz suyunu demir vasıtası ile 10'uncu kata kadar getirerek malzemeyi de deforme etmiş durumda. Bu risk sabahtan akşama kadar çökecek durumda mıdır, hayır. Binalar çökmeden önce ben çöküyorum, çökeceğim diye haber vermeye başlarlar. Haber vermenin bir örneği de Yeniköy Mahallesi'nde kısmen yaşanmış bir olaydır” şeklinde konuştu.

"Bütün binalarımız aşağı yukarı tuzlu su etkisinde"

Bir çok binanın tuzlu suyun etkisinde olduğunu ve bu nedenle tuzlu suya bağlı paslanmaların betona zarar verdiğini dile getiren Yazıcı “Birkaç bina için bunları söyleyebiliriz, tamamı öyledir diye bir iddiada bulunmak ütopik bir iddia olur ama bütün binalarımız aşağı yukarı tuzlu su etkisinde. Rize'de tuzlu su etkisiyle korozyonu hızlanmış, beton kalitesi düşmüş bir çok binamız var. Bir çok bina birbirine yaslandığı için, taban alanı çok geniş bir alana yayıldığı için deprem yükü dediğimiz bu yanal yükü aldıkları zaman dönme hareketini hep beraber yapmadıkları için şuan da ayakta duruyorlar. İnşallah 10 yıl içerisinde tek başına çöken binaları burada seyretmeyiz” şeklinde konuştu.

Eğik binalara direklerle destek olmuşlar

Rize'nin Engindere Mahallesi'nde ise zeminde meydana gelen kaymadan dolayı 4 binada eğim meydana gelmişti. Bu eğimler ise her yıl biraz daha artarak binada çökme riski oluşturuyor. Vatandaşlar ise binalarının balkonlarına zeminden başlayarak direk vasıtası ile destek yaptı. Balkonlara dikilen bu direklerin bir çözüm olmadığını dile getiren Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı vatandaşların bu yaptığını ‘Laz Fıkrası' olarak değerlendirdi. Yazıcı “Orada vatandaş balkona direk vererek kendi başına bir çözüm üretmiş zaten. Aslında Laz fıkrası gibi ama çözüm hoş bence. Bina yan yattıkça siz yandan direk verin ayakta durur diye bir mantık yok. O bölgede binalar sağlam ama zeminde zemin sıvılaşması, kısmen oturma, altta balçık tabakasının alınmaması, zemini sağlamlaştırmadan yukarıya çıkılması ve bol toprağın üzerine binanın yapılması, binanın ağırlık merkezinin belli bir yöne kayarak basmasından kaynaklı bir sorun var orada. Vatandaşın dediği gibi iki tane direk vererek binayı kurtarır mantığı günü kurtarmaktır. Yoksa orada oturan arkadaşlara soruyorum ‘Abi kendimi bir bırakıyorum evdeki eğimden kendimi sonda buluyorum' diyor. Hanımlarında hoşuna gidiyor. Eve suyu döktüğünde gider de yattığı taraftaysa suyu kolay yoldan tahliye edebiliyorlar. Yapısal anlamda, can güvenliği anlamında devlet millet iş birliği ile o binaların biran önce boşaltılıp yenilenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.