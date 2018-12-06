İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

89 suçtan aranan şahıs Sakarya'da yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 89 farklı suçtan aranan, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 89 farklı suçtan aranan, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında adam yaralama, dolandırıcılık ve yağma gibi 89 farklı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 38 yaşındaki S.K. yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.