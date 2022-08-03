İhlas Haber Ajansı

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Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.


Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ağaçlardan birine karga takıldı. Yaralanan kargayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı karga bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen karga daha sonra belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.

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