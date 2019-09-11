Akyazı'nın 3 mahallesinde SASKİ memnuniyeti

Bu kapsamda son olarak Akyazı'nın Gebeş, Bediltahirbey ve Bedilkadirbey Mahalleleri'nde basıncın az olması nedeniyle yaşanan su yetersizliği sorununu ortadan kaldırmak için bir çalışma hayata geçirildi. Çalışmayla kısa süre önce tamamlanarak devreye alınan Karapürçek ve Akyazı Küçücek'in yeni içmesuyu hattından söz konusu mahallere 6 kilometre uzunluğunda isale hattı döşendi. Bölgeye Karapürçek İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan ve Bıçkıdere Mahallesi kaynaklarından sağlanan birinci sınıf içmesuyu ulaştırılarak basınç sorunu ortadan kaldırıldı. Aktarlar Grubundan sağlanan sondaj suyu ise iptal edildi. 3 mahallenin muhtarları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek SASKİ'ye teşekkür ettiler.

Eskiye nispeten su açısından bir sıkıntıları kalmadığını söyleyen Gebeş Mahallesi Muhtarı İlker Biçen, “Allah razı olsun SASKİ yaptığı çalışmalarla mahallemizdeki vatandaşlarımız karşısında bizleri de mahcup etmedi. Büyükşehir sınırları içerisine girmeden önce mahallelerimizde su yönünden böyle bir ilgi yoktu. Eskiden Mudurnu Deresi'nden pancar motorlarıyla ve tamamen kendi çabalarımızla mahallemize su basmaya çalışıyorduk. Traktörlerle su taşıyorduk. Ciddi su sıkıntısı çektik. Allah'a şükür yapılan son çalışmalarla birlikte durumumuz şu anda çok iyi” dedi.

SASKİ'nin hizmet yönünden memnun oldukları kurumların başında yer aldığını dile getiren Bediltahirbey Mahallesi Muhtarı Coşkun Demir, “Önceden her evin önünde bir çukur bulunuyordu. Oradaki ana borunun dibinden su almaya çalışıyorduk. Tankerlerle su getiriliyordu. Her evimizin arkasında bir depo var. Bu depoların hepsi SASKİ geldikten sonra ardiye olarak kullanılmaya başlandı. Çok susuzluk çektiğimiz dönemler oldu. SASKİ sorunların hepsini çözüme kavuşturdu. Bayram, haftasonu ve akşam demeden ne zaman arıza olursa anında geliyorlar. SASKİ hizmet yönünden memnun olduğumuz kurumların en başında yer alıyor. Ekiplerde yer alan arkadaşlarla artık dost olduk. Taleplerimizi kolaylıkla iletip karşılık alabiliyoruz” diye konuştu.

40 yıla yakın süredir su problemi yaşadıklarını ifade eden Bedilkadirbey Mahallesi Muhtarı Ercai Pınar, “Bu problemlerimiz bir türlü çözülemiyordu. Büyükşehir sınırlarına dâhil olmamızın ardından SASKİ etkin bir şekilde hizmet sunmaya başladı. Basıncın az olması nedeniyle yaşanan sorun ise Kurban Bayramı'na 10 gün kala 6 kilometrelik bir hat inşa edilerek tamamen çözüldü. Bu kadar kısa sürede böyle bir hizmetin yapılması bizleri etkiledi. Şu anda istenilen seviyedeyiz ve su sorunumuz kalmadı. Şebeke kaçağımız olduğunda bile yarım saat içerisinde sorunu çözecek hizmet anlayışına sahip SASKİ'ye teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.