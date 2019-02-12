Başkan Alemdar gençlerle bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu gençlerle bir araya geldi. Muhtarlar ve meclis üyelerinin de yer aldığı program öncesi Serdivanlı gençler Başkan Yusuf Alemdar'ı coşkuyla karşıladı.

“Tüm Sakarya'da duyulsun”

Kutlu davada birbirinden değerli arkadaşlarla yol almanın kendilerini motive ettiğini belirten İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, “İpin ucunu bıraktığımız anda her şey eskisi gibi olur. O yüzden birbirimize çok sıkı kenetlenmemiz gerekiyor. 31 Mart'ta gençlerimizden öyle bir destek gelsin ki, Serdivan'dan gelen bu destek tüm Sakarya'da duyulsun” dedi.

“Gönüllere dokunmak”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, 10 yıldır Serdivan'da görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Yusuf Başkanımız bu süre zarfında Serdivan'da yaşayan tüm vatandaşlarımızla bire bir diyalog kurarak gönüllere dokundu” diye konuştu.

AK Parti iktidarıyla birlikte 16 yılda Türkiye'de birçok değişimin ve gelişimin gerçekleştiğine de değinen Erken, AK Parti'nin en çok önemsediği noktalardan bir tanesinin de gençler olduğunun altını çizdi.

“Davamıza sahip çıkacağız”

Demokrasinin vazgeçilmez unsurunun seçimler olduğunu, seçimleri tayin eden yegane kararın da milli irade olduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Demokrasimize sahip çıkarak, ülkemizin birlik ve beraberliğini koruyabilmek ve daha güçlü şekilde yarınlara taşıyabilmek için bu millete, bu vatana sevdalı gençlerimize ihtiyacımız var” dedi.

“Partimizin yorulmaz neferleri”

AK Parti teşkilatlarının ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “AK Gençlik bizim davamızın yılmaz, yorulmaz neferleridir. Her zaman birlikte hareket ettiğimiz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sizin heyecanınız, enerjiniz bizi hem motive ediyor hem de yeniliklere teşvik ediyor. İnşallah bu coşkumuzu 31 Mart'ta da sandıklarda da gösterecek, AK Partimizin belediyecilik anlayışını, gönül belediyeciliğini Serdivanımızda yeni hizmetlerimizin mihenk taşı yaparak, Serdivanlı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.